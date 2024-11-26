Зеленський не підписує підвищені податки: Україна може не оплатити деякі оборонні замовлення

Затягування підписання закону про підвищення податків вже коштує бюджету близько 20 млрд грн неотриманих доходів, і, напевно, до кінця 2024 року не профінансуються деякі оборонні замовлення.

Про це йдеться у тексті ЕП.

Хоча Міністерство фінансів щотижня залучає 20-25 мільярдів гривень через продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), можливості внутрішнього боргового ринку близькі до вичерпання.

Міністр фінансів Сергій Марченко ще у вересні визнав, що уряд досяг граничних можливостей залучення коштів на внутрішньому ринку.

За словами джерел в економічному блоці влади, виконати план із продажу ОВДП у 2024 році Мінфіну, ймовірно, не вдасться.

Разом із втратою доходів від несвоєчасного підвищення податків це може призвести до скорочення оборонних видатків, адже на оборону спрямовуються всі кошти, зібрані через податки та внутрішні запозичення.

"Напевно, ми не профінансуємо до кінця року якісь оборонні видатки, наприклад, деякі оборонні замовлення. Відповідні контракти проплатять лише у 2025 році", – зазначає співрозмовник ЕП, ознайомлений із станом виконання бюджету.

Набагато більше проблем непідписання закону може принести Україні у 2025 році. Тоді додаткові надходження від набуття чинності документом мають забезпечити 141 млрд грн.

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Нагадаємо:

Верховна Рада у жовтні 2024 року ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.