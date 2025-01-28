У застосунку Monobank з’явився калькулятор

У мобільному застосунку Monobank тепер є вбудований калькулятор.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

"Можете видаляти калькулятор з телефону. Бо ми вбудували його в банк", – написав він.

Тепер будь-які фінансові розрахунки можна провести в меню переказу.

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