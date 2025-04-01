У Швейцарії суттєво зросла вартість російських активів

У Швейцарії заморожено російських фінансових активів на 7,4 млрд франків, що на 1,6 мільярда більше, ніж роком раніше. Також заблоковано активи центробанку РФ на суму в 7,45 млрд франків (курс швейцарського франку до гривні становить близько 47 грн).

Про це повідомило міністерство економіки Швейцарії (SECO), передає Укрінформ.

"Вартість заморожених активів, пов'язаних із санкціями проти Росії, станом на 31 березня 2025 року становить 7,4 мільярда швейцарських франків. Порівняно з показниками, оприлюдненими у квітні 2024 року, це – зростання на 1,6 млрд франків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "заморожено" 14 об'єктів нерухомості, а також автомобілі, літаки, твори мистецтва, меблі та інструменти, що належать підсанкційним фізичним особам, компаніям та організаціям.

Санкційний список Швейцарії у зв'язку з воєнною агресією Росії проти України ідентичний списку ЄС.

Нагадаємо:

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань оголосив про збільшення фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків.