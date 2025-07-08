У червні українці купили рекордну кількість нових електромобілів

Впродовж червня українці придбали 1396 нових легкових електромобілів, що є новим рекордним значенням для нашого ринку.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Йдеться, що у червні на ринку нових електромобілів домінували легкові моделі від китайських і європейських брендів. Лідером лишається BYD, який впевнено утримує першість, а слідом ідуть Volkswagen, Honda та Zeekr. Серед преміальних брендів вирізняються Audi та BMW, тоді як Volvo, Mini й MG демонструють стримане, але стабільне зростання інтересу.

Згідно з дослідженням, на ринку нових електромобілів у червні найпопулярнішими виявилися моделі Volkswagen ID Unyx та Honda e:NS1. У трійку лідерів також увійшов кросовер BYD Song Plus. В Топ-10 потрапили й нові моделі від Zeekr та BYD, які раніше не були широко відомі в Україні.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31753 од. електромобілів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом торік.