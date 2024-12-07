У 2024 році державний борг України зріс до майже 91% ВВП – Fitch

У рейтинговому агенстві Fitch зазначають, що державний борг України зріс до 90,8% ВВП у 2024 році, відносно 84,4% у 2023 році.

Про це йдеться у звіті агенства.

Рівень боргу України значно перевищує середнє значення 70,9% для суверенних боргових зобов'язань з рейтингом "B"/"C"/"D". збільшення боргу повʼязують із послабленням гривні та збільшення бюджетного дефіциту.

"В той час як 77% зовнішнього боргу є високо пільговим, 74% від загального обсягу боргу деноміновано в іноземній валюті", – додали у агенстві.

Fitch оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на рівні 38 млрд дол у 2025 році, відносно 41 млрд дол у 2024.

При цьому, за оцінками, дефіцит поточного рахунку розшириться до 8,4% від ВВП у 2024 році та 13,6% у 2025 році.

Нагадаємо:

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні обмеженого дефолту (RD), оскільки Україна продовжує перебувати у процесі реструктуризації зовнішнього боргу.