В 2024 году государственный долг Украины вырос до почти 91% ВВП - Fitch

В рейтинговом агентстве Fitch отмечают, что государственный долг Украины вырос до 90,8% ВВП в 2024 году, относительно 84,4% в 2023 году.

Об этом говорится в отчете агентства.

Уровень долга Украины значительно превышает среднее значение 70,9% для суверенных долговых обязательств с рейтингом "B"/"C"/"D". увеличение долга связывают с ослаблением гривны и увеличением бюджетного дефицита.

"В то время как 77% внешнего долга является высоко льготным, 74% от общего объема долга деноминировано в иностранной валюте", - добавили в агентстве.

Fitch оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне 38 млрд долл в 2025 году, относительно 41 млрд долл в 2024.

При этом, по оценкам, дефицит текущего счета расширится до 8,4% от ВВП в 2024 году и 13,6% в 2025 году.

Напомним:

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта (RD), поскольку Украина продолжает находиться в процессе реструктуризации внешнего долга..