Сини Трампа почали "полювання" на Bitcoin-компанії в Азії

Американська компанія з видобутку криптовалюти, підтримувана Дональдом Трампом-молодшим та Еріком Трампом, шукає компанії в Азії для накопичення Bitcoin, за словами людей, знайомих з ситуацією.

Про це повідомляє газета Financial Times.

American Bitcoin, яка вже створює власний "стратегічний" резерв Bitcoin, почала обговорювати можливі покупки з інвесторами.

Компанія планує придбати публічну компанію в Японії та, можливо, в Гонконгу, за словами трьох осіб, обізнаних з питанням.

Вона має намір використовувати ці компанії для накопичення криптовалюти, слідуючи стратегії Майкла Сейлора.

Сім'я Трампів активно інвестує в криптовалюту останніми місяцями, що сприяло зростанню ціни Bitcoin та буму так званих криптовалютних казначейських компаній, які продають акції або боргові зобов'язання та використовують отримані кошти для купівлі токенів. Це відбувається на фоні зміни регуляторної політики США щодо цифрових активів.

Казначейські компанії дозволяють інвесторам робити ставки на криптовалюту через фондовий ринок, що для багатьох трейдерів простіше, ніж володіти токенами безпосередньо.

Ринкова вартість Strategy, яка першою впровадила цю стратегію, зросла до майже $110 млрд, попри те, що компанія володіє близько 629 000 Bitcoin, що оцінюються в $76 млрд.

American Bitcoin заявила в пресрелізі, що її "амбіція полягає в тому, щоб створити найсильнішу та найефективнішу платформу для накопичення Bitcoin у світі, з акцентом на ефективність операцій, активне управління казначейством і створення довгострокової вартості для акціонерів".

Азія давно є місцем з великою кількістю аматорських трейдерів, зацікавлених у криптовалюті, і Гонконг намагається стати центром цифрових активів. Нові казначейські компанії на цих місцевих ринках можуть відкрити новий пул попиту.

American Bitcoin готується вийти на біржу в США в вересні через зворотне злиття з майнінговою компанією Gryphon Digital Mining, яка торгується на Nasdaq. Ерік Трамп є співзасновником та головним стратега American Bitcoin.

Нагадаємо:

Компанія Trump Media & Technology Group Corp., якій належить Truth Social, придбала Bitcoin та пов’язані з ними цінні папери на суму близько $2 мільярдів у рамках раніше оголошеного плану перетворитися на компанію з криптовалютною скарбницею.