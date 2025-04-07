"Іноді доводиться приймати ліки": Трамп виправдав падіння фондових ринків

Президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне до обвалу фондового ринку, але вважає нинішню ситуацію вимушеним кроком.

Про це пише CNBC.

"Я не хочу, щоб щось падало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити", — сказав Трамп.

Президент пов’язав ринкову турбулентність зі своєю тарифною політикою щодо Китаю, наполягаючи на тому, що США мають усунути величезний торговий дефіцит.

"Ми повинні вирішити наш торговий дефіцит з Китаєм. У нас трильйонний дефіцит торгівлі з Китаєм, сотні мільярдів дол на рік ми втрачаємо на торгівлі з Китаєм. І поки ми не вирішимо цю проблему, я не збираюся укладати угоду", — підкреслив Трамп.

Він також додав: "Я готовий мати справу з Китаєм, але вони повинні вирішити проблему свого профіциту".

Президент зазначив, що обговорював тарифну політику з європейськими та азійськими лідерами протягом вихідних. Тим часом у Білому домі та Мінторгівлі США підтвердили, що не мають наміру згортати тарифні заходи, попри падіння ринків. Директор Національної економічної ради Кевін Хассет запевнив, що обвал ринку — не частина навмисної стратегії.

Коментарі Трампа прозвучали після того, як він поділився у Truth Social відео, в якому стверджується, що президент нібито свідомо провокує ринкове падіння заради економічних змін.

Нагадаємо:

Протягом 3 та 4 квітня компанії на американському фондовому ринку втратили близько 6,6 трлн дол.

Світові фондові ринки продовжили падіння після того, як Китай запровадив у відповідь мита на імпорт зі США.