Світовий банк торік надав Україні майже 32 мільярди доларів на відбудову: куди пішли кошти

У 2024 році Світовий банк надав Україні 31,8 мільярда доларів для відновлення та відбудови.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У 2024 році було укладено 28 угод на загальну суму 31,8 млрд доларів США, з яких грантів – 22,9 млрд доларів США. Мільйони українців отримали підтримку завдяки співпраці України зі Світовим банком", – йдеться в повідомленні.

З них 26,3 млрд доларів пішло на допомогу малозабезпеченим сім'ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім'ям з дітьми, виплату заробітної плати працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців у межах проєкту PEACE in Ukraine.

Водночас майже 230 млн доларів спрямовано на підтримку агровиробників через доступні кредити та гранти, що дозволило підтримати більше 50 000 ферм і 40 000 малих ферм, та надати доступне фінансування для 10 000 фермерів (проєкт ARISE).

Також було забезпечено надання компенсацій за дрібні та середні ремонти частково пошкоджених житлових будинків для 82 944 домогосподарств (проєкт HOPE). В рамках проєкту Re-PoWER укладено контрактів на суму 47 млн доларів США на поставку основного обладнання з теплопостачання для Харкова (13 блочно-модульних котелень, 15 когенераційних установок та 10 генераторів).

Нагадаємо:

У грудні 2024 року Україна залучила 9,2 мільярда доларів у якості міжнародної фінансової допомоги, що є рекордними обсягами міжнародної підтримки.