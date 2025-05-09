США впервые озвучили уровень возможного таможенного послабления с Китаем

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность существенного, обоюдного снижения пошлин во время переговоров с Китаем, которые состоятся на выходных, примерно до уровня ниже 60%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с подготовкой к переговорам, американская сторона стремится снизить пошлины до уровня ниже 60% в качестве первого шага, на который, по их мнению, Китай может согласиться.

Если в течение двух дней запланированных переговоров будет достигнут прогресс, эти снижения могут быть введены уже на следующей неделе, отметили источники.

"Переговоры, вероятно, будут носить разведывательный характер и будут сосредоточены больше на высказывании претензий, а не на выработке конкретных решений по длинному перечню проблем", - пишет агентство.

По словам источников, ситуация остается нестабильной, и нет уверенности, что пошлины снизятся уже в ближайшее время.

Среди ключевых пожеланий США - отмена китайских экспортных ограничений на редкоземельные металлы, в частности те, что используются для изготовления магнитов, ведь многие отрасли испытывают перебои в поставках.

Также достигнут определенный прогресс в вопросе фентанила. По словам источников, вскоре могут начаться отдельные переговоры по сокращению китайского экспорта ингредиентов, используемых для изготовления этого опиоида, который вызвал всплеск смертей от передозировки в последние годы.

Самая большая проблема, с которой сталкивается администрация Трампа, заключается в том, что пошлины между двумя крупнейшими экономиками мира выросли до невероятного уровня - на многие китайские товары США установили ставки на уровне 145%.

Даже резкое снижение вряд ли существенно облегчит ситуацию для американских потребителей на фоне предупреждений о росте цен и пустых полках летом.

В четверг президент Трамп и другие представители администрации четко заявили о желании уменьшить пошлины, которые он резко повысил после того, как Китай ответил на его введение новых сборов 2 апреля.

"Выше уже нельзя - это 145%, поэтому мы понимаем, что они пойдут вниз", - сказал Трамп. "Думаю, у нас будут хорошие выходные с Китаем".

Китайские чиновники тем временем сдержанно комментируют свои ожидания от переговоров. В четверг Пекин вновь призвал администрацию Трампа отменить односторонние пошлины на китайские товары.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки и Китай на этой неделе проведут первые официальные торговые переговоры с начала таможенного противостояния.

Как известно, президент США Дональд Трамп в апреле объявил о введении пошлин в размере 145% на китайские товары, на это Китай ответил 125% пошлинами на американскую продукцию.