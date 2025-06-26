Від початку року українці купили у банках майже 230 кг золота

У січні-травні 2025 року українці придбали у банках 7394 унцій золота – близько 229,95 кілограма. Загальна вартість придбаного дорогоцінного металу становить 22,47 млн дол.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Так, за даними Національного банку, обсяги купівлі золота за перші 5 місяців року перевищили обсяги продажу золота населенням на 1023 унції (або близько 31,8 кг). Загалом, від початку року банки викупили у клієнтів 6370 унцій золота (198,13 кг) на суму 19,36 млн дол.

Обсяги купівлі золота населенням у 2025 році скоротилися на 2320,9 унції (близько 72,18 кг). За перші 5 місяців минулого року населення купило у банках 9715 унцій золота на суму 21,59 млн дол. Обсяги продажу золота банкам становили 13,4 тис. унцій (41,67 кг) на загальну суму 29,59 млн дол.

Загалом у 2024 році українці купили у банках 21,55 тис. унцій золота на загальну суму 51,07 млн дол. Обсяги продажу золота населенням становили 25,13 тис. унцій на загальну суму 58,8 млн дол.

Як випливає з даних НБУ, українці почали активніше купувати золото тоді, коли ціни на нього пішли вгору. Натомість у 2024 році, до різкого стрибка цін, обсяги продажу золота населенням перевищували обсяги його купівлі.

Також в НБУ повідомили, що внаслідок зростання цін на золото у 2024-2025 році міжнародні резерви України збільшилися на понад 1 млрд дол.