"Зимова підтримка": за дві доби 5 мільйонів українців вже подали заявку на отримання

Уже 5 мільйонів українців протягом 2 діб подали заявку на 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка", зокрема 951 613 заявки подано на дітей.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона поінформувала, що кошти надійдуть протягом 10 днів.

За її словами, використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня.

Деталі — на zyma.gov.ua

Нагадаємо:

15 листопада стартував прийом заявок на отримання 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка". За перші дві години понад півмільйона українців уже подали заявки.

Від 15 листопада можна подати заявку через застосунок "Дія", у той час, як через "Укрпошту" їх можна буде отримати вже з 18 листопада.

"Укрпошта" забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.