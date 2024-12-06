Шмигаль: перші $50 мільярдів від російських активів Україна отримає у 2025 році

Перші $50 млрд коштом заморожених російських активів Україна почне отримувати вже 2025 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс-Україна".

"Поки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, поки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші $50 млрд почнемо отримувати вже наступного року", - сказав він.

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