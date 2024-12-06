Шмыгаль: первые $50 миллиардов от российских активов Украина получит в 2025 году

Первые $50 млрд за счет замороженных российских активов Украина начнет получать уже в 2025 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Интерфакс-Украина".

"Пока продолжается юридическая процедура создания компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов, первые $50 млрд начнем получать уже в следующем году", - сказал он.

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко подписал с Европейским союзом соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму до 35 млрд евро в рамках инициативы Большой семерки (G7).

Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс (законопроект №12232), которые вводят понятие "условные долговые обязательства".