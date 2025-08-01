Открытый банкинг, дополнительный отпуск военным: что изменится в Украине с 1 августа

В Украине с 1 августа произойдет ряд изменений. В частности, 1 августе в Украине вступили в силу нормы закона, которые вводят концепцию открытого банкинга.

ЭП рассказывает об основных изменениях в Украине с 1 августа 2025 года.

Открытый банкинг

Фактически с 1 августа в Украине стало возможно появление открытого банкинга - вступили в силу соответствующие нормы закона, которые вводят такую концепцию.

Это означает, что банки и небанковские компании, в которых открыты счета украинцев, будут обязаны предоставлять информацию о таких счетах третьим лицам по требованию клиента.

Что это означает на практике? Например, у лица открыто несколько счетов в разных банках. Для того, чтобы просмотреть балансы по этим счетам, или же осуществить операции с ними, клиенту нужно заходить в приложение каждого отдельного банка.

Открытый банкинг позволит клиенту передать такую информацию или в один банк, или же третьей стороне. Эта третья сторона может создать собственное приложение, в котором клиент будет иметь доступ к информации о своих счетах в разных банках, и из которого сможет ими управлять.

Билеты на поезд - через Дія.Підпис

С 1 августа купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда можно будет только после верификации личности через "Дія.Підпис". Такая практика уже работает для международных рейсов.

В "Укрзализныце" отметили, что таким образом они пытаются уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов.

На первом этапе верификация нужна на рейсы:

№105/106 Одесса-Киев;

№91/92 Львов-Киев;

№29/30 Киев-Ужгород;

№12 Львов-Одесса

№27/28 Киев-Чоп.

Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

Штрафы для предпринимателей

1 августа завершился переходный период, на который снизили штрафы для предпринимателей за нарушение кассовой дисциплины.

Еще в 2023 году, когда восстановили права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно уменьшило их размер - до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям.

Теперь эти смягчения утратили силу и штраф за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взимать в полном объёме:

100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

150% - стоимости при каждом последующем нарушении.

Дополнительный отпуск для военных

С августа военные получат 15 дополнительных дней отпуска. Это решение согласовали с военным командованием, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало", - подчеркнул Зеленский.

Также он подписал закон, который гарантирует выплаты военным на передовой, а также семьям погибших защитников.