Фондові індекси відреагували рекордами на очікування прогресу в торгових переговорах

У понеділок індекси S&P 500 і Nasdaq досягли нових рекордних максимумів, оскільки інвестори покладають надії на прориви в міжнародній торгівлі та готуються до тижня фінансових звітів великих технологічних компаній, які можуть задати настрій для всього Уолл-стріт.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Станом на 18:00:

S&P 500 виріс на 18.34 пункту (0.29%) до 6,315.13,

Nasdaq Composite додав 110.40 пункту (0.53%) до 21,006.05,

Dow Jones Industrial Average піднявся на 38.06 пункту (0.09%) до 44,380.25 — це лише на 1.57% нижче його історичного максимуму.

Інвестори сподівалися на поступ у торгових переговорах після того, як міністр торгівлі США Говард Латнік у неділю висловив упевненість у можливості укладення торгової угоди з Євросоюзом.

Проте дипломати ЄС заявили, що блок з 27 країн розглядає можливі заходи у відповідь на дії США, оскільки шанси на укладення угоди з Вашингтоном зменшуються.

Президент Трамп пригрозив ввести 30% мита на імпорт з Мексики та ЄС, що тримає ринки в напрузі. Також він надіслав листи іншим торговим партнерам — Канаді, Японії та Бразилії — з наміром запровадити загальні митні тарифи від 20% до 50%.

Незважаючи на такі торговельні загрози і наближення дедлайну (1 серпня), індекси S&P 500 і Nasdaq оновили рекорди, адже інвестори почали вважати, що економічні наслідки мит можуть бути не такими серйозними, як передбачалося раніше.

У центрі уваги цього тижня — фінансові результати таких компаній як Alphabet (Google) і Tesla, що відкриють сезон звітності так званої "Великої сімки" технологічних гігантів. Їхні результати можуть суттєво вплинути на загальні настрої на ринку.

Акції Tesla піднялись на 1.7%, Alphabet — на 0.5%.

"І досі багато невизначеності щодо торгівлі, тому увага до прибутків компаній дала інвесторам причину для оптимізму", — прокоментував Росс Мейфілд, аналітик з Baird.

Він додав, що навколо великих техкомпаній панує значний оптимізм, зокрема через попит на штучний інтелект, що підтримує індекси.

Нагадаємо:

Акції криптокомпаній зростають на тлі ухвалення закону про регулювання стейблкоїнів у США. Закон підписав президент Дональд Трамп.