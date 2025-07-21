Фондовые индексы отреагировали рекордами на ожидания прогресса в торговых переговорах

В понедельник индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных максимумов, поскольку инвесторы возлагают надежды на прорывы в международной торговле и готовятся к неделе финансовых отчетов крупных технологических компаний, которые могут задать настроение для всей Уолл-стрит.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По состоянию на 18:00:

S&P 500 вырос на 18.34 пункта (0.29%) до 6,315.13,

Nasdaq Composite прибавил 110.40 пункта (0.53%) до 21,006.05,

Dow Jones Industrial Average поднялся на 38.06 пункта (0.09%) до 44,380.25 - это лишь на 1.57% ниже его исторического максимума.

Инвесторы надеялись на прогресс в торговых переговорах после того, как министр торговли США Говард Латник в воскресенье выразил уверенность в возможности заключения торгового соглашения с Евросоюзом.

Однако дипломаты ЕС заявили, что блок из 27 стран рассматривает возможные ответные меры на действия США, поскольку шансы на заключение соглашения с Вашингтоном уменьшаются.

Президент Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на импорт из Мексики и ЕС, что держит рынки в напряжении. Также он направил письма другим торговым партнерам - Канаде, Японии и Бразилии - с намерением ввести общие таможенные тарифы от 20% до 50%.

Несмотря на такие торговые угрозы и приближение дедлайна (1 августа), индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, ведь инвесторы начали считать, что экономические последствия пошлин могут быть не такими серьезными, как предполагалось ранее.

В центре внимания на этой неделе - финансовые результаты таких компаний как Alphabet (Google) и Tesla, которые откроют сезон отчетности так называемой "Большой семерки" технологических гигантов. Их результаты могут существенно повлиять на общие настроения на рынке.

Акции Tesla поднялись на 1.7%, Alphabet - на 0.5%.

"До сих пор много неопределенности относительно торговли, поэтому внимание к прибыли компаний дало инвесторам причину для оптимизма", - прокомментировал Росс Мейфилд, аналитик из Baird.

Он добавил, что вокруг крупных техкомпаний царит значительный оптимизм, в частности из-за спроса на искусственный интеллект, поддерживающий индексы.

Напомним:

Акции криптокомпаний растут на фоне принятия закона о регулировании стейблкоинов в США. Закон подписал президент Дональд Трамп.