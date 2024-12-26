"Різдвяне ралі" призупинилося: акції в США знизилися

У четвер акції на Волл-стріт знизилися, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла найвищого рівня з квітня під час спокійних торгів після Різдва.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Помірне, але широке падіння опустило всі три основні фондові індекси США, попри так зване "різдвяне ралі", коли акції зазвичай зростають завдяки низькій ліквідності, оптимізації податкових втрат та інвестиціям річних бонусів.

Невизначеність навколо політики новообраного президента Дональда Трампа сприяла зростанню цін на золото та підвищила дохідність 10-річних облігацій майже до 8-місячного максимуму.

"Обсяги торгів невеликі, і зараз ми відновлюємо деякі попередні втрати через фіксацію прибутку після ралі у вівторок," — зазначив Пітер Кардилло, головний економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку.

"Думаю, ми досі перебуваємо в рамках 'різдвяного ралі', хоч сьогодні й виникли деякі труднощі. Можна сказати, що підйом ринку до кінця року, ймовірно, продовжиться."

Із залишком лише кількох торгових днів до кінця року, індекси Nasdaq, S&P 500 та Dow показали відповідне зростання на 33%, 26% та 14% у 2024 році.

Основними проблемами на 2025 рік є ступінь пом’якшення монетарної політики Федеральної резервної системи, тарифи та інші заходи адміністрації Трампа, а також геополітична напруженість.

На економічному фронті кількість нових заявок на допомогу з безробіття виявилася трохи нижчою за очікування аналітиків, але кількість поточних заявок досягла найбільшого рівня з листопада 2021 року. Це свідчить про те, що звільненим працівникам стає дедалі складніше знаходити нову роботу.

Нагадаємо:

У четвер ціни на золото зросли на тлі підвищеного попиту на безпечні активи та низьких обсягів торгів після різдвяних свят.