"Рождественское ралли" приостановилось: акции в США снизились

В четверг акции на Уолл-стрит снизились, а доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с апреля во время спокойных торгов после Рождества.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Умеренное, но широкое падение опустило все три основные фондовые индексы США, несмотря на так называемое "рождественское ралли", когда акции обычно растут благодаря низкой ликвидности, оптимизации налоговых потерь и инвестициям годовых бонусов.

Неопределенность вокруг политики новоизбранного президента Дональда Трампа способствовала росту цен на золото и повысила доходность 10-летних облигаций почти до 8-месячного максимума.

"Объемы торгов небольшие, и сейчас мы восстанавливаем некоторые предыдущие потери из-за фиксации прибыли после ралли во вторник," - отметил Питер Кардилло, главный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке.

"Думаю, мы до сих пор находимся в рамках 'рождественского ралли', хоть сегодня и возникли некоторые трудности. Можно сказать, что подъем рынка до конца года, вероятно, продолжится."

С остатком всего нескольких торговых дней до конца года, индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow показали соответствующий рост на 33%, 26% и 14% в 2024 году.

Основными проблемами на 2025 год являются степень смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы, тарифы и другие меры администрации Трампа, а также геополитическая напряженность.

На экономическом фронте количество новых заявок на пособие по безработице оказалось немного ниже ожиданий аналитиков, но количество текущих заявок достигло наибольшего уровня с ноября 2021 года. Это свидетельствует о том, что уволенным работникам становится все сложнее находить новую работу.

Напомним:

В четверг цены на золото выросли на фоне повышенного спроса на безопасные активы и низких объемов торгов после рождественских праздников.