Ціна на золото зростає через попит на безпечні активи: ринки готуються до 2025 року

У четвер ціни на золото зросли на тлі підвищеного попиту на безпечні активи та низьких обсягів торгів після різдвяних свят.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інвестори чекають сигналів щодо економічної політики США за нової адміністрації Трампа та стратегії Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок на 2025 рік.

Спотова ціна золота піднялася на 0,7% до $2633,32 за унцію. Ф'ючерси на золото в США додали 0,6%, досягнувши $2650,20.

"Частково зростання цін на золото пов'язане з подіями в Україні, зокрема ударами Росії по енергетичній інфраструктурі України," — зазначив Даніел Павілоніс, старший стратег ринку в RJO Futures.

Президент США Джо Байден у середу заявив, що доручив Пентагону продовжити активне постачання зброї Україні, засудивши атаки Росії на українські міста та енергосистему у різдвяний день.

"Центральні банки продовжуватимуть купувати золото, а зі зростанням інфляції попит на золото з боку роздрібних інвесторів може зрости," — додав Павілоніс, зазначивши, що ціни можуть перевищити $3000 наступного року.

Золото вважається захистом від геополітичної нестабільності та інфляції, однак підвищення ставок знижує привабливість цього активу. Цього року метал подорожчав на 28% і досяг рекордного піку $2790,15 31 жовтня.

Наступний рік буде дуже мінливим для ринку золота. Перша половина, ймовірно, буде позитивною через загострення геополітичної напруги, тоді як у другій половині може спостерігатися фіксація прибутків, прогнозує Аджай Кедія, директор Kedia Commodities у Мумбаї.

Нагадаємо:

Ціна золота на світовому ринку за тиждень до 15 листопада впала на понад 4%, що стало найгіршим показником за три роки.