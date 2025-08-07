Українські облігації ростуть після підтвердження Кремлем зустрічі з Трампом

Українські доларові облігації продовжили зростання після того, як Кремль підтвердив плани на зустріч між Трампом і Путіним.

Про це пише Bloomberg.

Деякі українські папери досягли найвищих рівнів за останні чотири місяці, ставши найкращими серед активів країн, що розвиваються. Найбільше зростання зафіксоване по облігації з погашенням у лютому 2029 року — вона додала понад 3 цента до 65 центів за долар.

Зростання почалося ще у середу, коли президент США Дональд Трамп заявив, що існує "дуже висока ймовірність" його зустрічі з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. У четвер Кремль підтвердив, що узгоджено місце для проведення саміту, який має відбутися вже наступного тижня.

"Це позитивний сигнал, тому й маємо зростання по облігаціях. Але для подальшого руху потрібні конкретні домовленості", — заявив аналітик з облігацій компанії Ninety One UK Ltd Роджер Марк.

Попри підйом, українські цінні папери все ще торгуються нижче рівнів лютого цього року, коли інвестори ще сподівалися на реалізацію передвиборчих обіцянок Трампа щодо припинення війни.

Очікується, що учасники ринку зосередяться на деталях майбутніх перемовин, включно з потенційними гарантіями безпеки та умовами перемир’я.

