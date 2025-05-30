Мировые рынки отреагировали на отмену судом запрета пошлин Трампа

В пятницу биржевые индексы снизились, а доллар США ослаб вместе с доходностью казначейских облигаций - инвесторы реагировали на решение апелляционного суда оставить в силе пошлины президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Японский индекс Nikkei оказался под давлением продаж после почти 2% роста в четверг. Колебания спроса на "тихую гавань" - иену - повлияли на индекс, ориентированный на экспортеров.

Апелляционный суд США в Вашингтоне в четверг временно возобновил действие пошлин Трампа, пока будет продолжаться рассмотрение правительственной апелляции. Накануне торговый суд заблокировал пошлины, аргументируя это тем, что Трамп превысил свои полномочия, поскольку введение пошлин - это прерогатива Конгресса, а не президента.

Впрочем, высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявили, что их это не останавливает: они либо победят в апелляции, либо используют другие рычаги для сохранения пошлин.

Nikkei упал на 1,1% после того, как иена укрепилась на 2% от своего минимума в четверг, достигнув отметки 143,45 за доллар. Более сильная иена снижает прибыли японских компаний от иностранных продаж.

Гонконгский Hang Seng снизился на 1,6% - на фоне падения акций поставщиков Apple после новостей об отмене пошлин. Китайские "голубые фишки" потеряли 0,3%, а южнокорейский KOSPI - 0,9%.

Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии) MSCI просел на 0,6%.

"Торговая программа Трампа до сих пор активна - юридическая борьба только добавляет неопределенности", - отметил Родриго Катрил, старший стратег по валютам Национального банка Австралии. "Единственное, в чем можно быть уверенным, - это новая волна неопределенности", - добавил он, объясняя, что это задерживает инвестиционные решения и найм персонала.

Фьючерсы на американский S&P 500 потеряли 0,1%. Основной индекс вырос на 0,4% накануне, в основном благодаря сильным финансовым результатам Nvidia, обнародованным после закрытия торгов в среду - на что азиатские рынки уже успели отреагировать.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу осталась на уровне 4,42% после снижения на 5,5 базисного пункта в четверг.

Цены на нефть Brent и американскую WTI в пятницу снизились на 0,3%, до $63,95 и $60,75 за баррель соответственно.

Напомним:

Цены на нефть уменьшились из-за вероятного увеличения добычи со стороны ОПЕК+ в июле, а также из-за того, что федеральный апелляционный суд возобновил действие пошлин президента США Дональда Трампа.