Ціни на нафту відреагували на поновлення судом мит Дональда Трампа

Ціни на нафту зменшились через ймовірне збільшення видобутку з боку ОПЕК+ у липні, а також через те, що федеральний апеляційний суд поновив дію мит президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 31 цент (або 0,48%) — до $63,84 за барель. Американська нафта WTI втратила 31 цент (0,51%) і торгується на рівні $60,63 за барель.

Обидва контракти з початку тижня впали вже на 1,5%.

Зниження цін в основному зумовлене очікуванням збільшення пропозиції на ринку — інвестори вважають, що країни-члени OPEC та їхні союзники (OPEC+) під час суботньої зустрічі восьми учасників альянсу ухвалять чергове рішення про підвищення квот.

Ймовірне рішення про підвищення квот ухвалюється на тлі зростання глобального надлишку нафти до 2,2 млн барелів на добу. На думку аналітиків JPMorgan, це може змусити ринок скоригувати ціни, щоб збалансувати попит і пропозицію.

JPMorgan прогнозує, що до кінця року ціни залишатимуться в нинішньому діапазоні, а згодом можуть опуститися до високих $50 за барель.

У США мита, запроваджені Трампом, залишаться чинними після того, як федеральний апеляційний суд поновив їхню дію, скасувавши рішення торгівельного суду, який хотів заблокувати найширше охоплення цих мит.

Ця тимчасова заборона спричинила падіння цін на нафту більш ніж на 1% у четвер, адже трейдери зважували її наслідки. Аналітики зазначають, що невизначеність триватиме, доки тривають судові баталії навколо тарифів.

Із моменту, коли Трамп 2 квітня оголосив про "День звільнення" і запровадив нові мита, ціни на нафту впали вже більш ніж на 10%.

З боку попиту картина теж залишається невизначеною — побоювання рецесії через митну війну затьмарюють перспективи.