Регіони та громади фінансуватимуть стратегічний резерв засобів ураження

Регіони та громади виділять кошти з місцевих бюджетів для створення стратегічного резерву засобів ураження бойовим підрозділам на лінії зіткнення з ворогом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

"Сформований резерв буде оперативно постачатися за запитом бригад на ті напрямки, де зосереджені основні сили окупантів і тривають постійні штурми наших позицій. Це десятки тисяч дронів та бойових частин до них саме там, де це необхідно, і саме тим, хто ефективно їх застосовує", – йдеться в повідомленні.

За його словами, кожен командир бригади знатиме, котрі найменування доступні для застосування, в якій кількості та терміни оперативного постачання на лінію зіткнення.

Микита зазначив, що усі громади та області країни беруть участь у забезпеченні оперативного резерву засобів ураження.

Зокрема, в рамках цього проекту Хмельницька область виділяє 50 млн гривень для закупівлі дронів та інших необхідних засобів, повідомили в ОВА.

Водночас із місцевих бюджетів Закарпаття у березні за рішенням сесій для військових спрямують щонайменше 16 млн грн, йдеться в повідомленні голови ОВА Мирослава Білецького.

Нагадаємо:

У 2024 році українські виробники зробили понад 1 млн бойових дронів, цьогоріч планується виробити 2,5 млн.