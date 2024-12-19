Путін заявив, що економіка РФ перегріта, а інфляція викликає занепокоєння – Reuters

Російська економіка демонструє ознаки перегріву, що викликає тривожно високий рівень інфляції.

Про це заявив лідер Кремля Путін під час пресконференції, пише Reuters.

Виступаючи перед громадянами у своєму щорічному прямому ефірі, Путін підтримав жорстку монетарну політику центрального банку, але зазначив, що регулятор міг би діяти більш своєчасно.

Очікується, що на наступному засіданні в п’ятницю центральний банк підвищить ключову ставку на 200 базисних пунктів до 23%, що стане найвищим показником за понад 20 років. Така жорстка монетарна політика викликає сильну критику з боку бізнесу.

"Є певні проблеми, а саме інфляція, певний перегрів економіки, і уряд разом із центральним банком вже отримали завдання знизити темпи," - сказав Путін.

Він також повідомив, що перед ефіром провів розмову з головою Центрального банку Ельвірою Набіулліною, яка попередила, що інфляція у 2024 році складе 9,2-9,3%, що значно перевищує прогноз центрального банку у 8,5%.

Путін додав, що через жорстку монетарну політику та заходи уряду, спрямовані на охолодження економіки, темпи економічного зростання у 2025 році знизяться порівняно з цьогорічними 4%.

"Я вважаю, що (темпи зростання) наступного року повинні скласти приблизно 2-2,5%, тобто відбудеться так зване м’яке приземлення для збереження макроекономічних показників," — зазначив він.

Нагадаємо:

Економіка України залишається на чверть меншою, ніж у 2021 році, проте вперше з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році вона демонструє переваги над економікою РФ за певними ключовими показниками.

Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна стикається з різкою критикою з боку політичної та бізнесової еліти через рекордно високі відсоткові ставки.