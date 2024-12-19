Путин заявил, что экономика РФ перегрета, а инфляция вызывает беспокойство – Reuters

Российская экономика демонстрирует признаки перегрева, что вызывает тревожно высокий уровень инфляции.

Об этом заявил лидер Кремля Путин во время пресс-конференции, пишет Reuters.

Выступая перед гражданами в своем ежегодном прямом эфире, Путин поддержал жесткую монетарную политику центрального банка, но отметил, что регулятор мог бы действовать более своевременно.

Ожидается, что на следующем заседании в пятницу центральный банк повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 23%, что станет самым высоким показателем за более чем 20 лет. Такая жесткая монетарная политика вызывает сильную критику со стороны бизнеса.

"Есть определенные проблемы, а именно инфляция, определенный перегрев экономики, и правительство вместе с центральным банком уже получили задание снизить темпы," - сказал Путин.

Он также сообщил, что перед эфиром провел разговор с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной, которая предупредила, что инфляция в 2024 году составит 9,2-9,3%, что значительно превышает прогноз центрального банка в 8,5%.

Путин добавил, что из-за жесткой монетарной политики и мер правительства, направленных на охлаждение экономики, темпы экономического роста в 2025 году снизятся по сравнению с нынешними 4%.

"Я считаю, что (темпы роста) в следующем году должны составить примерно 2-2,5%, то есть произойдет так называемое мягкое приземление для сохранения макроэкономических показателей", - отметил он.

Напомним:

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сталкивается с резкой критикой со стороны политической и бизнес элиты из-за рекордно высоких процентных ставок..