Продажі українських продуктів зросли майже на 10% після запуску "Нацкешбеку"

За два місяці дії програми "Національний кешбек" продажі українських продуктів зросли на 9,5% у кількості, і на 4% в грошах.

Про це пише міністерка економіки Юлія Свириденко з посиланням на дані Асоціації ритейлерів України.

У категоріях "молочні продукти" та "кондитерські вироби" спостерігається перетікання попиту з імпортних товарів до українських обсягом 12%

Крім того, українці змінили споживчу поведінку: Завдяки програмі вони стали витрачати на 9,4% більше коштів на локальні продукти замість імпортних.

Зокрема, на 30% зросла кількість тих, хто купує переважно українські товари, а на 19% – тих, для кого вони становлять більш ніж половина споживчого кошика.

Нагадаємо:

За третій місяць дії програми "Національний кешбек" українці накопичили понад 250 млн грн, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше.