Продажи украинских продуктов выросли почти на 10% после запуска "Нацкешбека"

За два месяца действия программы "Национальный кэшбэк" продажи украинских продуктов выросли на 9,5% в количестве, и на 4% в деньгах.

Об этом пишет министр экономики Юлия Свириденко со ссылкой на данные Ассоциации ритейлеров Украины.

В категориях "молочные продукты" и "кондитерские изделия" наблюдается переток спроса из импортных товаров в украинские объемом 12%.

<Кроме того, украинцы изменили потребительское поведение: Благодаря программе они стали тратить на 9,4% больше средств на локальные продукты вместо импортных.

<В частности, на 30% выросло количество тех, кто покупает преимущественно украинские товары, а на 19% - тех, для кого они составляют более половины потребительской корзины.

Напомним:

За третий месяц действия программы "Национальный кэшбек" украинцы накопили свыше 250 млн грн, что вдвое больше, чем месяцем ранее.