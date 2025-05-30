Торгові переговори США й Китаю "зависли" – й не зрушать без розмови Трампа та Сі

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельні переговори з Китаєм "застопорилися" і для досягнення угоди між двома найбільшими економіками світу ключовою є телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Я б сказав, що вони трохи застопорилися", - сказав Бессент в інтерв'ю Fox News.

Бессент вважає, що нові переговори можуть відбутися "протягом наступних кількох тижнів". Водночас він підкреслив, що особиста участь лідерів обох країн є ключовою.

"Я думаю, що з огляду на масштаб і складність переговорів, буде потрібно, щоб обидва лідери особисто втрутилися і поспілкувалися", - зазначив Бессент.

Востаннє Трамп і Сі розмовляли в січні, за кілька днів до інавгурації Трампа. Після переговорів у Женеві (які завершилися в середині травня) президент США заявив, що, можливо, поговорить із китайським лідером "наприкінці тижня", але дзвінок так і не відбувся.

Адміністрація Трампа також оголосила, що почне відкликати частину студентських віз, виданих громадянам Китаю - крок, який Пекін назвав "дискримінаційним".

Крім того, Вашингтон запровадив нові обмеження на продаж Китаю програмного забезпечення для проєктування мікрочипів і, за повідомленнями, деяких деталей до реактивних двигунів.

Це сталося незабаром після спроби заборонити компанії Huawei продавати просунуті чипи штучного інтелекту по всьому світу, що викликало різку реакцію з боку Пекіна.

Нагадаємо:

Економічна напруженість між США та Китаєм зростає під вагою тарифів і поширюється на сфери, де найважче досягти консенсусу, а саме - на передові технології.

Раніше повідомлялося, що Пекін пригрозив юридичними заходами проти будь-кого, хто дотримуватиметься обмежень США щодо мікрочіпів китайської компанії Huawei.

Міністерство торгівлі США до цього попереджало, що використання мікросхем Huawei "в будь-якій точці світу" порушуватиме американське експортне законодавство, але згодом видалило згадку про географію.

Також повідомлялося, що китайські нові екологічні обмеження можуть серйозно вплинути на продажі Nvidia в країні.