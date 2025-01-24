Організатори "дроп"-схем придивляються до "ринку" ЄС: залучатимуть українців

Українські організатори "дроп"-схем "перевіряють ґрунт" для початку своєї діяльності у країнах ЄС і можуть просити відкривати для цього рахунки в українців за кордоном.

Про це розповів один з організаторів "дроп"-схем в інтерв'ю ЕП.

Так, за його словами в країнах Європейського Союзу також є "дропи". Хоча українські організатори схем ще не зайшли на цей "ринок", але вони вже "перевіряють ґрунт" для цього, бо це досить прибутково.

"Ні для кого не секрет, що багато українців перебувають у країнах ЄС. Відповідно, їх можна просити оформляти рахунки", - розповів менеджер по організації "дроп"-схем.

Довідка. "Дропер" - це особа, які добровільно погоджується продавати доступ до своїх банківських рахунків третім особам. Останні можуть використовувати їх для нелегальних платежів чи ухилення від сплати податків.

Чи продають картки українців росіянам, скільки циган за раз оформлюють картки в банках та інше читайте в інтерв'ю: "Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циганів" у відділеннях банків

Про те, як Нацбанк намагається "прикрити" діяльність "дропів", читайте у тексті: Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізосіб "з карти на карту".

У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.

Організатори "дроп"-схем можуть отримувати за кожну продану в оренду банківську картку щонайменше 800 гривень на тиждень. Кількість проданих в оренду карток за місяць може становити до 500.

У жовтні 2024 року Нацбанк ввів ліміти на карткові перекази – 150 тисяч гривень на місяць, але менеджер "дроп"-схем заявив, що після цього картки для схем "клієнти" стали купляти більше через блокування.