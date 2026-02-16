Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 4 копійки до 51,16 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно подорожчає на 7 копійок до 43,17 грн.

Офіційні курси на вівторок 17 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,17 грн (43,10 грн станом на 16 лютого);

1 євро – 51,16 грн (51,12 грн станом на 16 лютого).

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.