Государство получило более миллиарда от управления ТРЦ Ocean Plaza

В фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии направлено 1,2 млрд гривен от передачи в аренду торговых площадей национализированного ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

ФГИУ управляет долей в размере 66% уставного капитала "Инвестиционного союза "Лыбидь", который является владельцем ТРЦ Ocean Plaza.

"По состоянию на сегодня проходит активная подготовка объекта к приватизации, чтобы как можно быстрее провести аукцион. В этом году планируем это сделать в рамках большой приватизации", - говорится в сообщении.

Пока идет подготовка объекта, национализированный ТРЦ Ocean Plaza наполняет фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. 1,2 млрд гривен были получены от сдачи в аренду торговых площадей в ТРЦ и в результате направлены в фонд.

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Напомним:

В декабре 2024 года ВАКС оставил без изменений решение о национализации многомиллионных долгов ТРЦ Ocean Plaza перед российскими олигархами Ротенбергами путем применения санкций по кредиту.