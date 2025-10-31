Новини 31 жовтня: Gulliver закрили, дефіцит електроенергії сповільнить ріст ВВП

Про що сьогодні говорили

Про Gulliver. Торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.

Про торговлю з ЄС. Єврокомісія може подати судовий позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які зберігають односторонні заборони на імпорт українських товарів, після набуття чинності оновленої торгової угоди ЄС з Україною.

Про атаки по РФ. З початку повномасштабного вторгнення Україна успішно уразила 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки. За вересень та жовтень таких об'єктів було уражено 20.

Про ВВП. У 2026 році в Україні очікується зростання цін на електроенергію для населення та поглиблення дефіциту електроенергії, що стане одним із ключових чинників уповільнення економічного зростання.

Про енергетику. До кінця цього року додатково буде захищено сто об'єктів критичної інфраструктури.

Ексклюзиви ЕП

Новий Донбас: як Закарпаття перетворюється на індустріальний регіон

У Закарпатську область релокувалися 300 підприємств. Як вони змінили структуру економіки регіону?

Відстрочка від мобілізації, дані з реєстрів та пластик у їжі: що чекає українців у листопаді

Осінь 2025 року принесла цілий пакет законодавчих новацій, які впливають і на звичайних громадян, і на бізнес. Багато рішень ухвалено давно, але саме в листопаді вони набувають чинності.