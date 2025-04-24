Экономика Германии решила отдохнуть: прогноз роста на 2025 год – нулевой

Германия пересмотрела свой экономический прогноз на 2025 год - теперь правительство ожидает нулевой рост, тогда как ранее прогнозировался рост ВВП на 0,3%.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Причиной такого пересмотра является удар по промышленности, которая зависит от экспорта, из-за торговых войн президента США Дональда Трампа, пишет газета.

Это самое глубокое экономическое падение страны со времен Второй мировой войны. ВВП Германии уменьшился на 0,2% в 2024 году и на 0,3% в 2023-м.

Фридрих Мерц, который станет новым канцлером в следующем месяце, пообещал оживить экономику за счет увеличения государственных расходов на инфраструктуру и оборону (пользуясь долгом), а также через налоговые льготы для бизнеса и дерегуляцию.

Аналитики считают, что эти меры могут улучшить экономические перспективы в долгосрочной перспективе. Но таможенные тарифы Трампа уже сейчас создают серьезные проблемы для экспортно-ориентированной экономики Германии.

В этом месяце Трамп объявил о "взаимных" 20-процентных пошлинах для ЕС, но затем приостановил их на 90 дней. В этот период действует единый тариф в 10%, пока продолжаются переговоры по окончательному уровню пошлин.

"Экономика Германии снова сталкивается с серьезными вызовами из-за непредсказуемой торговой политики США", - заявил министр экономики Роберт Габек, который вскоре покинет пост, - "Поэтому мы заинтересованы в скорейшем решении таможенного конфликта между ЕС и США".

Пересмотр прогноза правительством Германии соответствует недавнему снижению прогноза роста со стороны МВФ - тот также ожидает нулевой рост ВВП в 2025 году.

"Немецкая экономика готовится к турбулентности", - сказал Клеменс Фуст, глава института исследований Ifo. По его словам, индекс делового климата Ifo показывает резкий рост неуверенности среди промышленных компаний.

Несмотря на сложную ситуацию, правительство ожидает, что в следующем году экономика снова начнет расти - на 1%, благодаря восстановлению инвестиций со стороны бизнеса.

Также прогнозируется снижение инфляции: до 2% в этом году (с 2,2% в 2024-м), и до 1,9% в следующем. К тому же, отмечается, что тарифы США могут иметь сдерживающий эффект на инфляцию, если Китай переориентирует экспорт из США в Европу.

Габек также отметил, что планы Мерца инвестировать до €1 триллиона могут дать значительный толчок экономике, но новое правительство должно быстро и решительно внедрять структурные реформы.

"От этого зависит, получит ли Германия импульс для повышения конкурентоспособности, или эти огромные средства будут потеряны", - подытожил он.

Напомним:

Германия может оказаться в состоянии рецессии в 2025 году из-за последствий введенных США пошлин, считает президент Бундесбанка.