Нацбанк пом'якшив валютні обмеження: кого торкнеться

Із 21 грудня набувають чинності зміни, які пом'якшують валютні обмеження за трьома напрямками.

Про це повідомив Національний банк України.

Зазначаєтсья, що пом'якшення обмежень підтримає роботу вітчизняних виробників та покращить умови ведення бізнесу в Україні, водночас вони не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку та рівень міжнародних резервів, зазначають у НБУ.

По-перше: пом'якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів. НБУ дозволяє юридичним особам та ФОПам купувати та продавати банківські метали без фізичного постачання за безготівкові гривні. Проведення відповідних операцій можливе за певних умов, що підтверджують потреби компанії.

По-друге, розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок. Згідно з урядовою постановою №830 оператором ядерних установок в Україні є Енергоатом. Такі зміни підтримають безперебійність постачання ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій і відповідно для енергетичної безпеки України, зазначають у НБУ.

По-третє, НБУ продовжує уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів з єврооблігацій. Норми оптимізовані таким чином, щоб усі українські компанії, які залучали кошти для фінансування проєктів в Україні через випуск євробондів, мали однакові можливості їхнього відшкодування нерезидентам. Такі перекази можуть здійснюватись лише коштом власної іноземної валюти у разі виконання низки умов, визначених у постанові НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк України ініціює оновлення норм щодо функціонування системи кіберзахисту та контролю за інформаційною безпекою в банківській системі України.