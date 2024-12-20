Нацбанк хоче оновити норми до системи кіберзахисту банків

Національний банк України ініціює оновлення норм щодо функціонування системи кіберзахисту та контролю за інформаційною безпекою в банківській системі України.

Про це повідомив НБУ.

Зазначається, що пропозиції представлені у проєкті постанови "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту".

Відповідно до документу, планується вдосконалити процедуру щорічного звітування банків за результатами самооцінки процесів організації та забезпечення інформаційної безпеки і кіберзахисту.

Також регулятор пропонує врегулювати порядок інформування НБУ про значні кіберінциденти та істотні зміни в організації інформаційної безпеки.

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту постанови згідно з визначеною формою до 31 грудня 2024 року включно.