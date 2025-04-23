Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро у четвер 24 квітня

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у четвер: 24 квітня іноземна валюта подорожчає на 16 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 24 квітня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 17 копійок.

Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,67 грн ( 41,51 грн станом на 7 квітня);

грн ( грн станом на 7 квітня); 1 євро — 47,54 грн (47,71 грн станом на 23 квітня).

Нагадаємо:

У вівторок 22 квітня євро досягнув нового історичного рекорду у 47,76 гривні.