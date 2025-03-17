Нацбанк оновив підхід до авторизації фінустанов: з якою метою

Національний банк України оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що це зроблено з метою недопущення впливу Росії на фінансовий ринок України та розширення переліку видів діяльності, які платіжні установи мають право поєднувати з діяльністю з надання фінансових платіжних послуг.

Зміни, зокрема, стосуються:

розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації фізичної/юридичної особи;

встановлення обов’язку надавача фінансових послуг провести перевірку керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб, власників істотної участі щодо їх відповідності вимогам стосовно ділової репутації;

надання дозволу платіжним установам, які мають право на відкриття, обслуговування та закриття платіжних рахунків, надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг;

уточнення розподілу повноважень комітетів Нацбанку;

удосконалення інших авторизаційних вимог.

Зміни набирають чинності з 18 березня 2025 року.

Нагадаємо:

Нацбанк України відкликав ліцензію фінансової компанії "ФК "Фінуніверсал" через зв’язки з громадянином РФ.