Нацбанк оновив підхід до авторизації фінустанов: з якою метою
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Національний банк України оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що це зроблено з метою недопущення впливу Росії на фінансовий ринок України та розширення переліку видів діяльності, які платіжні установи мають право поєднувати з діяльністю з надання фінансових платіжних послуг.
Зміни, зокрема, стосуються:
- розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації фізичної/юридичної особи;
- встановлення обов’язку надавача фінансових послуг провести перевірку керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб, власників істотної участі щодо їх відповідності вимогам стосовно ділової репутації;
- надання дозволу платіжним установам, які мають право на відкриття, обслуговування та закриття платіжних рахунків, надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг;
- уточнення розподілу повноважень комітетів Нацбанку;
- удосконалення інших авторизаційних вимог.
Зміни набирають чинності з 18 березня 2025 року.
Нагадаємо:
Нацбанк України відкликав ліцензію фінансової компанії "ФК "Фінуніверсал" через зв’язки з громадянином РФ.