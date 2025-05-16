Стало известно, сколько еще могут действовать пошлины Трампа против Китая

Пошлины президента США Дональда Трампа на китайские товары, вероятно, останутся на уровне, который существенно ограничивает экспорт из Китая в США как минимум до конца 2025 года.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Согласно опросу Bloomberg, в котором приняли участие 22 представителя инвестиционных фондов, банков и исследовательских компаний из Азии, Европы и США, нынешние пошлины США (введенные в этом году) вероятно будут оставаться на уровне 30% до конца 2025 года.

Это значительно меньше, чем до нынешнего "потепления", однако такой уровень, по подсчетам Bloomberg Economics, может сократить китайский экспорт в США на 70% в среднесрочной перспективе.

Опрос проводился в среду и четверг. Его результаты свидетельствуют о низких ожиданиях относительно того, что торговые переговоры быстро отменят пошлины, введенные Трампом во втором президентском сроке. Официальная статистика, которую должны обнародовать в понедельник, вероятно покажет замедление промышленного производства Китая в апреле - из-за давления со стороны пошлин и ухудшения экспорта.

"Ожидаем, что переговоры завершатся поверхностными договоренностями", - сказала Келли Чен, экономист DNB Bank - "До промежуточных выборов в США 2026 года осталось мало времени, чтобы позиции сторон существенно изменились".

Перспективы остаются неопределенными: прогнозы по пошлинам сильно расходятся. Семеро участников опроса считают, что пошлины могут снизиться ниже 30% в течение шести месяцев, тогда как шестеро - что ставки вырастут.

Если США и Китай заключат полноценное торговое соглашение, пошлины могут упасть до 20% - таков медианный прогноз.

90-дневная пауза в торговой войне началась в среду: стороны временно снизили взаимные пошлины.

Большинство опрошенных прогнозируют , что пошлины, введенные еще в первый срок Трампа , останутся. Их среднее значение - около 12%. Их отмена была бы большой уступкой, которая может вызвать недовольство его избирателей.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении "большого прогресса" в отношениях с Китаем после первого дня переговоров в Женеве.

Соединенные Штаты пообещали уменьшить пошлины на китайский импорт до 30% с предыдущих 145%, а Китай - до 10% с 125%. Эти условия будут действовать в течение 90 дней.