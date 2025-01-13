Мінекономіки хоче збільшити фінансування "інвестнянь"
Міністерство економіки цього року планує збільшити фінансування проєктів "інвестиційних нянь" і надати його десятку нових проєктів.
Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, передає "Інтерфакс-Україна".
"Перші успішні угоди показують іншим інвесторам – і українським, і зарубіжним – що можна вкладати гроші в Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни", – розповів Телюпа.
Відповідаючи на запитання про перші проєкти за програмою "інвестнянь" – "Астарта" і "Буковель" – Телюпа зазначив, що ці об'єкти є прикладом ефективної співпраці держави і великого бізнесу.
"Майже всі наші програми спрямовані на підтримку малого і середнього бізнесу, що логічно – великий бізнес ефективніший і має більше власних інвестиційних можливостей. Але держава готова підтримати й великі проєкти з інвестиціями від 12 мільйонів євро", – пояснив заступник міністра.
За його словами, загалом на підтримку бізнесу за програмами Мінекономіки у 2024 році було виділено 40 млрд грн, що є майже єдиними витратами на розвиток у бюджеті, які дають високий мультиплікативний ефект.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів у рамках програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями, відомою як "інвестняня".
Перший договір буде укладено з ТОВ "Астарта-Київ"і ТОВ "Астарта Агро Протеїн".
Другий договір буде підписано між Кабміном, ТОВ "Буковель" і ТОВ "Аквапарк".