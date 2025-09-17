"Ми досягнули межі своїх можливостей": голова Бюджетного комітету про збільшення видатків на оборону

Україна вже досягнула межі своїх можливостей у нарощуванні власних доходів бюджету, які направляє на фінансування потреб оборони.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у подкасті ЕП "Хроніки економіки".

"Ніхто з партнерів не дозволяє використовувати кошти (надану фінансову допомогу – ЕП) на оборону. Ми можемо використовувати лише власні доходи та внутрішні запозичення. Тому ми закладаємо на сектор безпеки та оборони рівно те, що ми можемо самі заробити.

Щодо внутрішніх запозичено, то ми вже півтора року говоримо, що інструмент ОВДП себе вже вичерпав. Чисте розміщення наступного року буде від'ємним: ми погасимо ОВДП на 100 млрд грн більше, ніж запозичимо", – пояснила Підласа.

Відтак, за її словами, уряд обмежений в можливостях підвищувати військові видатки, зокрема для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, адже економіка просто не здатна згенерувати необхідний обсяг податкових зборів. Разом з цим і уряд, і президент чітко говорять про те, що держава не буде підвищувати податки, а обсяги потенційних додаткових надходжень до бюджету від детінізації обмежені.

"Залишається питання використання коштів міжнародних партнерів. Якщо вони дозволять їх використовувати на потреби оборони, то ми зможемо більш суттєво підвищувати видатки на оборону. Поки що ми обмежені власними ресурсами і, відверто кажучи, ми вже досягнули межі своїх можливостей", – відзначила голова Бюджетного комітету.

Нагадаємо:

15 вересня Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроєкт про держбюджет на 2026 рік. Документом передбачено збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Також документ розраховано з урахуванням запровадження деяких нових податків.