Одна з "золотих столиць" Африки продає запаси, щоб перезапустити шахти

Адміністратор, призначений судом Малі для управління комплексом Loulo-Gounkoto компанії Barrick Mining, планує продати одну метричну тонну золота з резервуарів комплексу, оскільки операції поновлюються після майже шестимісячної перерви.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Канадська гірничодобувна компанія Barrick Gold тимчасово припинила видобуток у січні після того, як уряд Малі конфіскував золоті запаси з комплексу Loulo-Gounkoto.

Колишній міністр охорони здоров'я Суомана Макаджі, призначений тимчасовим адміністратором минулого місяця, залучив голову державної гірничодобувної компанії та колишнього керівника Loulo-Gounkoto Самбу Туре для допомоги в операціях, повідомили два джерела.

Цей комплекс до припинення робіт забезпечував 15% виробництва золота компанії Barrick, третього за величиною виробника золота у світі, що негативно вплинуло на національне виробництво золота та відображає ширший конфлікт між Малі та міжнародними гірничодобувними компаніями.

Генеральний директор Barrick, Марк Бристоу, заявив Reuters, що компанія отримала лише неофіційну інформацію про відновлення робіт і постачання золота. "Якщо це правда, будь-які плани адміністратора щодо відновлення операцій та продажу золота на майданчику ми вважаємо нелегітимними", — сказав Бристоу.

Завод почав працювати в понеділок вперше з січня, повідомили три додаткових джерела.

Barrick припинила операції після того, як Малі заблокувало експорт і конфіскувало золото. Також компанія ініціювала міжнародне арбітражне розслідування для вирішення спору.

Ціни на золото зросли на 25% цього року і досягли піку в $3500 за унцію в квітні, згідно з даними Reuters.

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Zijin Mining Group Co. планує придбати золотий рудник у Казахстані за понад один мільярд доларів.