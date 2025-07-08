Одна из "золотых столиц" Африки продает запасы, чтобы перезапустить шахты

Администратор, назначенный судом Мали для управления комплексом Loulo-Gounkoto компании Barrick Mining, планирует продать одну метрическую тонну золота из резервуаров комплекса, поскольку операции возобновляются после почти шестимесячного перерыва.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Канадская горнодобывающая компания Barrick Gold временно прекратила добычу в январе после того, как правительство Мали конфисковало золотые запасы из комплекса Loulo-Gounkoto.

Бывший министр здравоохранения Суомана Макаджи, назначенный временным администратором в прошлом месяце, привлек главу государственной горнодобывающей компании и бывшего руководителя Loulo-Gounkoto Самбу Туре для помощи в операциях, сообщили два источника.

Этот комплекс до прекращения работ обеспечивал 15% производства золота компании Barrick, третьего по величине производителя золота в мире, что негативно повлияло на национальное производство золота и отражает более широкий конфликт между Мали и международными горнодобывающими компаниями.

Генеральный директор Barrick, Марк Бристоу, заявил Reuters, что компания получила лишь неофициальную информацию о возобновлении работ и поставок золота. "Если это правда, любые планы администратора по возобновлению операций и продажи золота на площадке мы считаем нелегитимными", - сказал Бристоу.

Завод начал работать в понедельник впервые с января, сообщили три дополнительных источника.

Barrick приостановила операции после того, как Мали заблокировало экспорт и конфисковало золото. Также компания инициировала международное арбитражное расследование для разрешения спора.

Цены на золото выросли на 25% в этом году и достигли пика в $3500 за унцию в апреле, согласно данным Reuters.

Напомним:

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