Фонд гарантування розпочав ліквідацію збанкрутілого банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації АТ "Комінвестбанк" та делегував повноваження ліквідатора банку.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Розпочато процедуру ліквідації АТ "Комерційний Інвестиційний Банк "строком на три роки з 06 лютого 2025 року до 05 лютого 2028 року включно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідатором банку призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків Ірину Білу.

Зокрема, інформація про формат та строк прийняття вимог кредиторів буде оприлюднена додатково на вебсайті Фонду та на сторінці Фонду в соціальній мережі Facebook. Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів від ліквідації та реалізації майна банку.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного АТ "Комінвестбанк" до АТ "АСВІО БАНК".

Правління Національного банку України вирішило віднести "Комерційний інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних.