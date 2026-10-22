Банки України показали актуальний курс валют на 22 жовтня

Курс валют на 22 жовтня 2026 року

Банки оновили курси валют на 22 жовтня: середній євро становив 50,89 грн, долар – 45,22 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,80 – 45,32 грн (на 21 жовтня: 44,79 – 45,30 грн);

Євро: 50,36 – 51,02 грн (на 21 жовтня: 50,32 – 50,98 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,65 - 45,25 грн;

Ощадбанк - 44,80 - 45,35 грн;

Укрсиббанк - 44,75 - 45,30 грн;

ПУМБ - 44,80 - 45,40 грн;

Райффайзен - 44,85 - 45,24 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 50,00 - 51,00 грн;

Ощадбанк - 50,30 - 50,95 грн;

Укрсиббанк - 50,20 - 51,10 грн;

ПУМБ - 50,30 - 51,00 грн;

Райффайзен - 50,10 - 50,85 грн;