Банки України показали актуальний курс валют на 19 жовтня

Курс валют на 19 жовтня 2026 року

Банки оновили курси валют на 19 жовтня: середній євро становив 50,89 грн, долар – 45,22 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,70 – 45,22 грн (на 18 жовтня: 44,69 – 45,19 грн);

Євро: 50,22 – 50,89 грн (на 18 жовтня: 50,19 – 50,87 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,55 - 45,15 грн;

Ощадбанк - 44,70 - 45,20 грн;

Укрсиббанк - 44,70 - 45,25 грн;

ПУМБ - 44,80 - 45,40 грн;

Райффайзен - 44,75 - 45,15 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 49,80 - 50,80 грн;

Ощадбанк - 50,20 - 50,95 грн;

Укрсиббанк - 50,05 - 50,95 грн;

ПУМБ - 50,30 - 51,00 грн;

Райффайзен - 50,00 - 50,70 грн;