Нацбанк показав курс валют на четвер 22 жовтня
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У четвер, 22 жовтня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 3 копійки і становитиме 50,56 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс долара зменшиться на 5 копійок і становитиме 45,02 грн.
Офіційні курси на четвер 22 жовтня встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США – 45,02 грн (45,07 грн станом на 21 жовтня);
- 1 євро – 50,56 грн (50,53 грн станом на 21 жовтня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 14 жовтня – 45,08 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.