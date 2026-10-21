Нацбанк показав курс валют на четвер 22 жовтня

У четвер, 22 жовтня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 3 копійки і становитиме 50,56 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 5 копійок і становитиме 45,02 грн.

Офіційні курси на четвер 22 жовтня встановлено на такому рівні:

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1 долар США – 45,02 грн (45,07 грн станом на 21 жовтня);

1 євро – 50,56 грн (50,53 грн станом на 21 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 14 жовтня – 45,08 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.