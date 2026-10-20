Нацбанк показав курс валют на середу 21 жовтня

Курс валют на 21 жовтня 2026 року

У середу, 21 жовтня, офіційний курс євро до гривні залишиться без змін – 50,53 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара збільшиться на 7 копійок і становитиме 45,07 грн.

Офіційні курси на середу 21 жовтня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 45,07 грн (45,00 грн станом на 20 жовтня);

1 євро – 50,53 грн (50,53 грн станом на 20 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 6 жовтня – 45,05 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.