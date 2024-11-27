Банки оновили курс валют на середу: долар та євро подорожчали

Станом на 27 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 7 копійок, євро - на 11 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,50 грн, євро – 43,68 грн (на 26 листопада долар - 41,43 грн, євро – 43,57 грн).

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,72 – 41,80 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,95 – 44,15 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,30 - 41,80 грн (курс на 26 листопада – 41,30 - 41,79 грн);

Євро – 43,45 - 44,05 грн (курс на 26 листопада – 43,35 - 43,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк – 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк – 41,30 - 41,90 грн;

ПУМБ – 41,40 – 41,90 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,80 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.