Курс валют на 15 серпня: скільки коштує долар і євро
Getty Images
Станом на 15 серпня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 6 копійок, євро - на 20 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,45 грн, євро - 48,44 грн (на 14 серпня долар - 41,51 грн, євро - 48,64 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,41 - 41,48 грн. Євро - 48,28 та 48,52 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,20 - 41,65 грн (курс на 14 серпня - 41,20 - 41,73 грн);
- Євро - 48,10 - 48,70 грн (курс на 14 серпня - 48,20 - 48,80 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк - 41,35 - 41,65 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,28 - 41,64 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,80 - 48,80 грн;
- Ощадбанк - 48,10 - 48,70 грн;
- Укрсиббанк - 48,00 - 48,90 грн;
- ПУМБ - 48,10 - 48,80 грн;
- Райффайзен - 48,00 - 48,53 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,25 грн.
